"Бавовняна" ніч в Одинцово: під Москвою спалахнула потужна пожежа

Вкрай неспокійною стала ніч для мешканців Одинцово, що під Москвою. Там спалахнула надзвичайно потужна пожежа. Кажуть, що її епіцентром став якийсь склад.

Як розповідають росЗМІ, попередньо горить склад на Північній вулиці. Мережею вже активно поширюють фото та відео, а самі користувачі бідкаються, що чули буцімто вибухи, передає 24 Канал.

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Щось горить дуже сильно

Окупанти також нарікають, що напередодні в Одинцово вдалося збити один безпілотник. Мовляв, він летів на Москву тоді.

Масштабна пожежа спалахнула в Одинцово: дивіться відео

Очевидці з радістю знімають пожежу: дивіться відео

У небо над Одинцово здіймається густий дим: дивіться відео

Інші дані свідчать про те, що таки дійсно спалахнув склад росіян. За наявною інформацією, площа займання – 2000 квадратних метрів.

Відомо, що на місце відправили екстрені служби. Що стосується постраждалих і причин займання, то відповідних даних немає.



В Одинцово спалахнула пожежа / Фото з мережі



В Одинцово спалахнула пожежа / Фото з мережі​



В Одинцово спалахнула пожежа / Фото з мережі

Вибухів у Росії ставатиме більше

У цьому переконаний радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Відповідну тезу він озвучив в ефірі 24 Каналу.

Водночас слід пам'ятати, що до вибухів на території Росії Україна ніяк не причетна. Наразі окупанти відчувають на собі справедливі наслідки війни, розв'язаної ними проти нашої держави.

Давайте одразу скажемо, що Україна не воює на території Росії. На території Росії воює сама Росія. Вона сама себе знищить. Це однозначно. Ми лише можемо з вами додатково давати консультативні послуги людям, які кажуть про те, як треба знищити росіянами Росію. Не більше, але й не менше,

– зауважив Подоляк.

Радник глави ОП додав, що кількість інцидентів типу вибуху у Сергієвому Посаді лише зростатиме. Конкретно там вдалося уразити потужне військове виробництво. Його використовували для виготовлення снарядів та певного виду ракет.

Невстановлені безпілотники все частіше дійматимуть російські військові об'єкти. Наразі вони дозволяють відстежувати системи ППО та отримувати іншу корисну інформацію.

Михайло Подоляк додав, що ГУР і СБУ "мають достатньо ефективну мережу у Росії". І нею наші відомства можуть користуватися. Він також припустив, що подібних до Сергієвого Посаду інцидентів ставатиме лише більше.