У Росії горить завод "Омськтрансмаш": виготовляє "Сонцепьок" й іншу військову техніку

У Росії спалахнула пожежа на заводі "Омськтрансмаш", який виготовляє військову техніку. У небо піднявся величезний стовп густого диму.

Про це з посиланням на росЗМІ пише 24 Канал. У мережі вже показали кадри з місця подій.

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Пожежа на заводі "Омськтрансмаш"

Про пожежу на російському заводі в Омську пропагандисти написали вранці 12 вересня. Окупанти заявили, що зайнявся дах одного з цехів під час ремонту. На місці працюють спеціалісти. Про причину пожежі поки не повідомляють.

Тим часом очевидці публікують відео потужної пожежі. На кадрах видно величезний стовп густого чорного диму.

Пожежа на "Омськтрансмаш": дивіться відео

Що відомо про "Омськтрансмаш" Омський завод транспортного машинобудування – це російська машинобудівна компанія, одна з найстаріших машинобудівних компаній в Сибірському регіоні, заснована у 1897 році.



У червні 2022 року ростех заявив, що "Омськтрансмаш" – головний по танках. Також зазначали азначали, що завод виготовляє САУ, "Сонцепьок" та іншу військову техніку. Раніше росЗМІ писали, що це єдиний виробник модифікації танків Т-80, – Т-80БВМ.



Окрім того, техніку для нафтогазовидобувного комплексу, виконує замовлення з виробництва залізничної техніки.



Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну перебуває під санкціями ЄС, США, Японії, Канади, Швейцарії.

Де розташований "Омськтрансмаш": дивіться на карті

У РНБО вже відреагували

Кадри потужної пожежі також показав керівник Центру протидії дезінформації при РНБО.

Омськ. Пожежа на заводі, що працює на російську оборонку і займається системами "Сонцепьок",

– наголосив лейтенант Андрій Коваленко.

Горить російський завод, що виготовляє "Сонцепьок": дивіться відео