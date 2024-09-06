Вогонь видно з усіх околиць: під Москвою спалахнуло залізничне депо
У Росії що не день, то нова масштабна пожежа. Зокрема, у п'ятницю пізно ввечері, 6 вересня, стало відомо, що під Москвою спалахнуло залізничне депо.
Близько 22:00 за київським часом російські телеграм-пабліки заявили про пожежу на залізничному депо в Алабушево Московської області, – інформує 24 Канал.
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Залізничне депо горить у Підмосков'ї
Як пишуть телеграм-канали, дим та вогонь видно у сусідніх населених пунктах. Місцеві мешканці скаржаться на горілий запах, поширюючи фото та відео, на яких видно полум'я.
Загорілось залізничне депо під Москвою: дивіться відео
Потужна пожежа неподалік від столиці Росії: дивіться відео
Станом на 23:00 причини займання встановлюють відповідні органи. Офіційно не надходила інформація про постраждалих.
Пожежу в Алабушево Московської області видно звідусіль: дивіться відео
Водночас місцеві стверджують, що до місця загоряння разом із пожежниками приїхали карети швидкої допомоги.
Де розташовано залізничне депо в Алабушево: дивіться на карті від Google maps
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Згадаємо, не так давно у Росії звітували, що пожежу на складах з паливом у Пролетарську Ростовської області вдалось повністю ліквідувати. Нафтова база палала більш ніж два тижні з 18 серпня. Ймовірно, вогонь спалахнув через падіння уламків збитого безпілотного літального апарата.