"Люди стрибали просто в море": біля Індонезії спалахнув пасажирський пором, є загиблі

Біля узбережжя Індонезії загорівся пасажирський пором KMP Mutiara Sentosa 2, на борту якого перебували щонайменше 250 людей. Унаслідок пожежі загинули п'ятеро людей, ще 41 вважається зниклою безвісти.

Про це пише BBC.

Що відомо про пожежу на поромі поблизу Індонезії, яка призвела до жертв?

Ммасштабна пожежа на пасажирському поромі сталася біля острова Мадура в Індонезії. Борт прямував із міста Сурабая в провінції Східна Ява до Макасара в Південному Сулавесі.

Рятувальникам вдалося евакуювати 225 людей. Частину пасажирів підібрали після того, як вони стрибнули у море, рятуючись від полум'я. До операції також залучили кілька суден, однак не всі змогли наблизитися до порома через небезпеку займання легкозаймистих матеріалів на борту.

За інформацією індонезійських ЗМІ, повідомлення про пожежу до рятувальної служби надійшло о 08:24 за місцевим часом, хоча, за словами капітана судна, займання сталося ще між 06:00 та 07:00. Згодом рятувальники підтвердили, що вогонь майже повністю охопив пором. Пасажири чекали на допомогу на носовій частині судна та капітанському містку, доки тривала рятувальна операція.

Опубліковані місцевими ЗМІ кадри показують густий дим і полум'я, що охопили верхню палубу судна. Люди у рятувальних жилетах стрибали у воду, а рятувальники проводили їхню евакуацію на інші судна.

Пожежа на поромі поблизу Індонезії: дивіться відео

Пошуково-рятувальна операція триває. Причини виникнення пожежі наразі встановлюють.

Нагадаємо, у квітні 2026 року, в Індонезії поблизу Джакарти зіткнулися два поїзди, внаслідок чого загинули щонайменше 14 людей, ще 84 дістали травми. Удар припав на жіночий вагон, тому всі загиблі – жінки.

Аварія сталася після того, як поїзд далекого сполучення врізався в місцевий потяг, який зупинився через таксі, що застрягло на залізничному переїзді. Рятувальники кілька годин деблоковували людей із понівечених вагонів.