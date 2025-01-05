У психоневрологічному інтернаті на Харківщині спалахнула пожежа: є постраждалі

Пізно ввечері 4 січня у місті Південне Харківської області сталася пожежа у психоневрологічному інтернаті. Постраждали 6 людей.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС. Рятувальники показали кадри з місця пожежі.

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Що відомо про пожежу у психоневрологічному інтернаті

Пожежа у двоповерховому корпусі психоневрологічного інтернату спалахнула о 21:44. За словами рятувальників, горів матрац і речі в кімнаті на другому поверсі. Площа займання 2 квадратних метри.

Під час пожежі постраждало 6 людей, з яких один чоловік отримав 90% опіків тіла, ще 5 — отримали отруєння чадним газом. Усіх постраждалих госпіталізовано до медичного закладу,

– повідомили в ДСНС.

Також зазначили, що вже о 22:10 пожежу вдалося локалізувати. Згодом її ліквідували. Причину займання встановлюють.

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Пожежа у психоневрологічному інтернаті / Фото ДСНС