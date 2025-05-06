У Києві на Радіоринку спалахнула пожежа: стовп диму видно з кількох районів
- На Радіоринку в Солом'янському районі Києва загорілася двоповерхова будівля, постраждалих попередньо немає.
- Пожежа охопила другий поверх і покрівлю, площа займання становить приблизно 300 квадратних метрів.
На Радіоринку в Солом'янському районі столиці 6 травня загорілася двоповерхова будівля. Станом на 15:13 відомо, що постраждалих немає.
Про це речник ДСНС Києва Павло Петров повідомив 24 Каналу.
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Що відомо про пожежу на Радіоринку
У вівторок, 6 травня, у мережі почали ширитися відео пожежі на Радіоринку. Густий чорний стовп диму було видно з кількох районів Києва.
У ДСНС повідомили, що горить двоповерхова будівля. Рятувальники оперативно прибули на місце.
Відбулося загоряння на другому поверсі з розповсюдженням вогню на покрівлю, приблизна площа – 300 квадратних метрів,
– зазначив Петров.
Пожежа в Солом'янському районі столиці: дивіться відео
Речник ДСНС додав, що зараз на місці працюють рятувальники.
Чорний стовп диму внаслідок пожежі: дивіться відео
Нагадаємо, що у неділю, 4 травня, у Києві в Гідропарку була масштабна пожежа – по всьому району бачили дим. Її загасили приблизно за годину.
У ДСНС пояснювали, що загорілися два одноповерхові бокси, які розташовані поруч. Далі полум'я перекинулося на два гаражі. На щастя, постраждалих не було та пожежу загасили.