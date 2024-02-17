Дим оповив центр міста: у Львові була пожежа у відомому ресторані "Реберня"
Джерело:ZAXID.NET
Пізно ввечері 16 лютого стало відомо про пожежу у центрі Львова. За наявною інформацією, спалахнула вона у будівлі ресторану "Реберня".
Як зазначають журналісти, сталося коротке замикання. Це спричинило пожежу у будівлі ресторану, розташованого у самісінькому центрі міста.
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Пожежу вдалося загасити
Відомо, що внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Водночас сильний густий дим вкрив вулиці центральної частини міста.
Сильне задимлення виникло близько 21:30 на вулиці Підвальній, 5, де і розташована "Реберня". Відомо, що з її комина виднілося потужне полум'я. А вулиці навколо були всі в диму. Відвідувачів закладу харчування евакуювали задля їхньої ж безпеки.
Журналісти ZAXID.NET отримали коментар від пресслужби ДСНС. Попередньо повідомили про те, що пожежа спалахнула через сажу у комині. Тарас Маселко, PR-директор "Холдингу емоцій !Fest", до якого і входить "Реберня", сповістив, що горить будівля, в якій і розташований популярний у Львові ресторан.
У ресторані "Реберня" була пожежа 16 лютого: дивіться відеоЗвернімо увагу! Ресторан "Реберня" надзвичайно популярний як серед мешканців Львова, так і гостей міста. Влітку біля його входу вишиковуються шалені черги з тих, хто хоче потрапити всередину. Ці черги активно обговорюють у мережі та вже надихнули чимало людей на створення мемів.
У мережу виклали чимало відео. На них можна побачити як саме полум'я, яке тягнеться вгору з димаря, так і пожежників, які рушають всередину ресторану. Відомо, що пожежу вдалося ліквідувати станом на 22:05.
Згодом у фейсбуці "Реберні" сповістили, що за попередньою інформацією пожежа у ресторані спалахнула через коротке замикання.
Будівля музею та жодні експонати не постраждали, в приміщенні музею було задимлення,
– зазначають у дописі.
Наостанок зауважимо, що за адресою вулиця Підвальна, 5 розташований також Міський арсенал, збудований у 1556 році. Наразі у цій споруді – один з відділів Львівського історичного музею. Мовиться про музей зброї, який відчинили у 1981 році. А от у нижньому приміщенні цієї споруди розташували ресторан "Реберня", шалено популярний як серед львів'ян, так і туристів.