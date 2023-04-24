Подача страви забрала життя: вечір у ресторані в Мадриді закінчився трагедією

У мадридському ресторані Burro Canaglia Bar&Resto спалахнула пожежа. Вона забрала життя двох людей. За попередніми даними, спричинити трагедію могла паяльна лампа для фламбування десертів.

Ніщо не віщувало біди. Відвідувачі насолоджувалися приємним вечором у ресторані італійської кухні. Вони ще не підозрювали, що за лічені хвилини у Burro Canaglia Bar&Resto станеться справжня трагедія.

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За даними місцевих ЗМІ, пожежа спалахнула після 23:00. Рут – відвідувачка ресторану – розповіла, що трагедія розігралася на її очах. Офіціант фламбував страву, аж раптом все навколо спалахнуло.

Вогонь поширювався дуже швидко. Офіціанти намагалися приборкати полум'я. Однак у них нічого не виходило. Злякані відвідувачі та працівники намагалися втекти. Люди кричали, що кухарі залишаються усередині будівлі, бо кухня – розташована углибині. Частина відвідувачів також перебували у вогняній пастці. Люди намагалися допомогти одне одному.

Рятувальники оперативно прибули до Burro Canaglia Bar&Resto. Вони почали евакуйовувати людей. На жаль, відомо про двох жертв. За даними ЗМІ, пожежа забрала життя працівника ресторану. Окрім того, постраждали щонайменше 10 людей.

Деталі трагедії розслідують.