У Києві сталася пожежа у ресторані біля палацу "Україна"

Вранці 2 квітня у мережі з'явилися повідомлення про пожежу в одному із житлових будинків Києва. У ДСНС підтвердили інформацію та надали деталі.

Як повідомив речник ДСНС у коментарі 24 Каналу, загоряння сталося на першому поверсі житлового будинку за вулицею Велика Васильківська.

Дивіться також Ледь не вбив через сварку: у Польщі українець підпалив свого роботодавця

Що відомо

Зазначається, що пожежа сталася у закладі громадського харчування. Станом на 12:40 її локалізовано на площі 15 метрів квадратних. Рятувальники продовжують працювати над ліквідацією наслідків. Попередньо, постраждалих немає.

До слова, видання Obozrevatel із посиланням на власні джерела уточнило, що пожежа сталася у ресторані Ottoman неподалік від палацу "Україна".

На опублікованих кадрах у мережі можна побачити, що над будинком, де розташований ресторан, піднявся великий стовп диму.

Весь район у диму: горить будівля біля палацу "Україна"

До слова, у ніч проти 29 березня росіяни завдали масованого удару по Дніпру, внаслідок чого пожежа охопила банкет-хол готельно-ресторанного комплексу "Бартоломео".