На Рівненщині горів житловий будинок: пожежники врятували 16 людей – фото

На Рівненщині 15 березня близько опівночі сталася пожежа в місті Сарни. Загорілася квартира в багатоповерхівці по вулиці Грушевського. Вогнеборці врятували 16 людей.

У місті Сарни Рівненької області зайнявся вогонь у одній із квартир житлового будинку. До гасіння залучили 11 пожежників і 3 одиниці техніки.

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Що відомо про пожежу

Рятувальники ДСНС повідомили, що осередок займання розташовувався на 3 з 5 поверхів багатоквартирного будинку.



Будинок де сталася пожежа / фото ДСНС

Два відділення вогнеборців гасили пожежу та евакуювали мешканців.

Пожежа спричинила сильне задимлення. За допомогою рятувальних капюшонів евакуювали 4 осіб із квартири, де сталося загоряння.

Ще 12 людей вивели на свіже повітря, аби жоден із мешканців не зазнав отруєння чадним газом.

Пожежу ліквідували швидко, горіли домашні речі. Ніхто не постраждав. Помешкання теж встигли врятувати.



Горіли речі домашнього вжитку / фото ДСНС

Збитки від загоряння та причину виникнення пожежі наразі встановлюють.

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