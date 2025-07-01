У Ростові масштабна пожежа на складі: в мережі показали відео

У російському місті Ростов-на-Дону спалахнула масштабна пожежа. Ймовірно, горить склад побутової техніки.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.

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Пожежа в Ростові-на-Дону

Російські телеграм-канали повідомили про масштабну пожежу в Ростові-на-Дону ввечері 8 липня.

Пожежа в Ростові: дивіться відео свідків

Місцеві ЗМІ зазначають, що це пожежа 4 рангу складності, а її площа збільшилася з 2200 до 9100 квадратних метрів.

Над складом здійнялася чорна хмара диму: дивіться відео очевидців

Обережно, нецензурна лексика! Місцеві мешканці не в захваті від пожежі: дивіться відео

Нагадаємо, що в Росії вирують масштабні лісові пожежі. Найбільше від них потерпає Забайкалля – до спроби зупинити полум'я залучаються державні службовці та бюджетники, які не мають ані навичок, ані належних засобів захисту.

У ЦПД підкреслили, що Російські чиновники явно не мають мотивації боротися з пожежами, адже головне, чого від них вимагає Кремль – витрачати більшість фінансових та організаційних ресурсів на війну проти України.