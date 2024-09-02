Вогонь перекрив єдиний шлях до поселення: кадри пожежі у Ростовській області

У Ростовській області вирує потужна пожежа. Вона "відрізала" єдину дорогу до станиці Романівка Волгодонського району.

Відомо, що вогонь уже впритул підійшов до заправки. Про це пишуть російські телеграм-канали, інформує 24 Канал.

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Пожежа у Ростовській області

На під'їзді до станиці Романівка в Ростовській області Росії 2 вересня почалася пожежа, яка протягом кількох годин охопила кілька полів і перекрила єдину дорогу до населеного пункту.

Займання лише розширюється, і, як повідомляють місцеві, підбирається до місцевої АЗС. Сильний вітер і запорошена буря сильно заважають гасіння, тільки роздмухуючи полум'я,

– ідеться в повідомленні російських пабліків.

Кадрами того, як палає пожежа у Ростовській області, діляться місцеві жителі.

У ворожих телеграм-каналах зазначають, що у станиці зникла електрика, а мешканці поспішно евакуюються з будинків. До слова, жителям сусідніх сіл порекомендували закрити вікна через сильний дим.

Пожежа в Ростовській області: дивіться відео

Як повідомляє ще один російський телеграм-канал, дорога до населеного пункту зараз перекрита, автомобілі розвертають.

Кадри займання в Ростовській області: дивіться відео

Пожежі у Москві: останні новини

У Москві вдень 31 серпня спалахнула адміністративна будівля. Російські пропагандисти повідомляли, що у Москві горить будівля на Бережківській набережній. Дим від пожежі видно по всьому центру міста.

Тоді росіяни зазначили, що вогонь палає на площі 1 000 квадратних метрів. До ліквідації пожежі було залучено понад 130 осіб та 45 одиниць техніки. Інформацію про причини займання та постраждалих не уточняли.

Однак це не єдина пожежа яка спалахнула того дня в російській столиці.

Так, ввечері 31 серпня у Москві сталася ще одна масштабна пожежа. Ідеться про загоряння в 19-поверховому будинку, що будується на вулиці Народного ополчення на північному заході міста.

Повідомлялося, що займання сталося у вентиляційному коробі. Також вказувалося, що пожежу нібито ліквідували на площі 40 квадратних метрів.

Відповідно до інформацією ЗМІ, чотирьох людей евакуювали з даху будівлі. Також відомо про чотирьох постраждалих внаслідок пожежі.

Тоді у мережі повідомляли, що через загоряння монтажники, які були всередині, виявилися заблокованими.

Згодом стало відомо, що, за попередніми даними, до медзакладів доставили 3 постраждалих. Точну причину пожежі встановлять ​​за результатами пожежно-технічної експертизи.