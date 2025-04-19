Горить музей просто неба: у Канаді пожежа в Селі спадщини української культури

Село спадщини української культури в Канаді охопила пожежа. Йдеться про музей просто неба, розташований поблизу міста Едмонтон у провінції Альберта.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Королівську канадську кінну поліцію в Альберті.

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Пожежа у Селі спадщини української культури в Канаді

Пожежа у музейному комплексі виникла внаслідок поширення вогню з навколишніх полів. Поки невідомо, що стало причиною загоряння трави.

Можемо підтвердити, що вогонь поширився на споруди в Селі спадщини української культури,

– заявили в поліції.

Також закликали громадськість уникати цього району та використовувати альтернативні маршрути для пересування.

Пожежа у Селі спадщини української культури / Фото Королівської канадської кінної поліції в Альберті

У прилеглому до музею районі оголошували евакуацію населення. Однак, невдовзі її скасували. Також через пожежу перекривали шосе.

Близько 22:00 за місцевим часом (05:00 19 квітня за Києвом) поліція повідомила, що пожежу контрольовано.

Де розташоване Село спадщини української культури: дивіться на карті

Що відомо про Село спадщини української культури