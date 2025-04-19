Горить музей просто неба: у Канаді пожежа в Селі спадщини української культури
- У Канаді пожежа охопила музей просто неба – Село спадщини української культури.
- Музей відтворює життя й побут українців у Канаді між 1892 – 1930 роками з автентичними хатами.
Село спадщини української культури в Канаді охопила пожежа. Йдеться про музей просто неба, розташований поблизу міста Едмонтон у провінції Альберта.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Королівську канадську кінну поліцію в Альберті.
Дивіться також Палали 500 квадратів: масштабну пожежу на цивільному підприємстві у Харкові вдалося загасити
Пожежа у Селі спадщини української культури в Канаді
Пожежа у музейному комплексі виникла внаслідок поширення вогню з навколишніх полів. Поки невідомо, що стало причиною загоряння трави.
Можемо підтвердити, що вогонь поширився на споруди в Селі спадщини української культури,
– заявили в поліції.
Також закликали громадськість уникати цього району та використовувати альтернативні маршрути для пересування.
У прилеглому до музею районі оголошували евакуацію населення. Однак, невдовзі її скасували. Також через пожежу перекривали шосе.
Близько 22:00 за місцевим часом (05:00 19 квітня за Києвом) поліція повідомила, що пожежу контрольовано.
Де розташоване Село спадщини української культури: дивіться на карті
Що відомо про Село спадщини української культури
- Це музей просто неба, розташований за 80 кілометрів на схід від міста Едмонтон в екокультурній території Калина Кантрі.
- Завдяки перевдягнутим відповідно епосі працівників-акторів, музей відтворює життя й побут першопрохідців у східно-центральній Альберті. У ньому демонструється побут українців Канади між 1892 – 1930 роками.
- Автентичні хати й домівки українських колоністів-першопоселенців перевезли з околиць у музей і поетапно реставровано відповідно епосі початку XX сторіччя.
- Музей також має багатоцільовий центр для відвідувачів з виставковими галереями, щоб забезпечити глибше розуміння раннього українського поселення в східно-центральній Альберті.