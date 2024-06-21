Гасили всю ніч: рятувальники ліквідували масштабну пожежу на сміттєзвалищі під Ужгородом

До рятувальників у четвер, 20 червня, надійшло повідомлення про загоряння сміттєзвалища у селі Барвінок Ужгородського району. Щоб ліквідувати пожежу, вогнеборцям знадобилася вся ніч.

Територія полігону твердих побутових відходів загорілася після 19 години вечора. Вогонь локалізували о 22:30.

Дивіться також Через понад три доби гасіння: на Київщині ліквідували пожежу на промисловому підприємстві

Понад 10 годин гасили пожежу на сміттєзвалищі

Всього до гасіння пожежі було залучено 22 одиниці техніки та 66 рятувальників і комунальників. На місці працювали пожежно-рятувальні підрозділи Ужгорода, Середнього, Чопа, Перечина, Великого Березного та Великої Доброні, а також техніка Аварійно-рятувального загону спецпризначення. Комунальники надали самоскиди, екскаватор та техніку для підвозу води. Також на місці чергувала бригада електриків.

"Для розвідки пожежі та моніторингу ситуації з повітря залучено безпілотний літальний апарат ДСНС Закарпаття", – коментували ситуацію у рятувальній службі.

Усіма зусиллями пожежу ліквідували о 6:30 у п'ятницю, 21 червня.

Внаслідок пожежі знищено сміттєві відходи на площі 350 квадратних метрів.

На Закарпатті усю ніч ліквідовували загоряння сміттєзвалища / Фото ДСНС у Закарпатській області