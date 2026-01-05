Масштабна пожежа в Києві: рятувальники працюють за підвищеним рангом

Вранці 5 січня у Солом'янському районі спалахнула сильна пожежа. Густий дим видно одразу з кількох районів міста.

Ця пожежа не пов'язана із російським обстрілом. Про це у коментарі 24 Каналу повідомив речник ДСНС Павло Петров.

Що відомо про пожежу у Солом'янському районі столиці?

За словами речника, у Солом'янському районі столиці сталася пожежа у триповерховій складській будівлі цивільного призначення.

Коли рятувальники прибули на місце події, вогонь вже встиг поширитися на покрівлю.

Який вигляд має пожежа у Києві / Фото соцмережі

Наразі площа загоряння становить 800 квадратних метрів. Попередньо, постраждалих немає.

Співробітники ДСНС працюють за підвищеним рангом.

У мережі тим часом поширюють кадри пожежі: дивіться відео

Дим від пожежі видно в інших районах Києва: дивіться відео

