24 Канал Новини України Рятувальники працюють за підвищеним рангом: у Києві сталася масштабна пожежа
5 січня, 10:39
2

Масштабна пожежа в Києві: рятувальники працюють за підвищеним рангом

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • 5 січня вранці Солом'янському районі Києва сталася пожежа в триповерховій складській будівлі.
  • Рятувальники працюють за підвищеним рангом.

Вранці 5 січня у Солом'янському районі спалахнула сильна пожежа. Густий дим видно одразу з кількох районів міста.

Ця пожежа не пов'язана із російським обстрілом. Про це у коментарі 24 Каналу повідомив речник ДСНС Павло Петров.

Що відомо про пожежу у Солом'янському районі столиці?

За словами речника, у Солом'янському районі столиці сталася пожежа у триповерховій складській будівлі цивільного призначення. 

Коли рятувальники прибули на місце події, вогонь вже встиг поширитися на покрівлю.

Який вигляд має пожежа у Києві / Фото соцмережі

 

Наразі площа загоряння становить 800 квадратних метрів. Попередньо, постраждалих немає.

Співробітники ДСНС працюють за підвищеним рангом.

У мережі тим часом поширюють кадри пожежі: дивіться відео

Дим від пожежі видно в інших районах Києва: дивіться відео

Останні новини про пожежі в Україні

  • На Різдво у Святошинському районі Києва загорівся генератор, і вогонь перекинувся на фасад житлового будинку.
  • У столиці 20 грудня на вулиці Анни Ахматової у Дарницькому районі вогонь охопив заклад громадського харчування. Загоряння ліквідували на площі 150 квадратних метрів. Обійшлося без жертв чи постраждалих.
  • 16 грудня у Подільському районі Києва спалахнула пожежа у закинутій одноповерховій будівлі, охопивши дах на площі близько 600 квадратних метрів.