Вогонь вийшов з-під контролю: через лісові пожежі з Тенерифе евакуювали 26 тисяч людей

На іспанському острові Тенерифе не вщухають лісові пожежі. Вогонь вийшов з-під контролю. Довелося евакуюти людей з 11 міст.

Вогонь охопив понад 5 тисяч гектарів та майже впритул підійшов до столиці Канарських островів — міста Санта-Крус. Тисячі людей евакуювали з їхніх будинків у суботу, 19 серпня.

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Пожежа вже охопила понад 5000 гектарів

Лісова пожежа, що вирувала на півночі острова, вийшла з-під контролю, але полум'я поки що спало.

Служба екстреної допомоги Канарських островів повідомила, що, за попередніми оцінками, евакуювали понад 26 000 людей. Від пожежі вже постраждали 11 міст.

Густий дим заважає гасінню вогню з повітря. Загалом пожежа охопила понад 5000 гектарів з периметром 50 кілометрів.

Пожежа на Тенерифе / Фото Anadolu, East News

Пожежа такого масштабу, якого раніше не було на Канарських островах, заявила журналістам президент ради Тенерифе Роза Давіла. Вона наголосила, що пріоритетом є захист життя людей. Посилаючись на пожежну команду, додала, що наразі вогонь не знищив жодного будинку.

У Ла-Вікторії, на північному заході острова, деякі евакуйовані отримували медичну допомогу.

У ніч перед тим, як ми приїхали, ми дуже погано провели час. Все горіло, дахи були повні (попелу),

– розповіла 58-річна Пауліна Фернандес.

Основною проблемою багатьох евакуйованих були тварини. Деяким довелося залишити їх вдома.

Популярні туристичні райони острова поки що не постраждали, а два аеропорти працюють у штатному режимі.

Зауважимо, що пожежа спалахнула ввечері вівторка в густому лісовому регіоні крутих ущелин у північно-східній частині Тенерифе.

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