11 серпня увечері стало відомо, що росіяни на території окупованої ЗАЕС влаштували пожежу. Вони підпалили в градирні автомобільні шини у великій кількості.

Президент Зеленський, ДСНС та Енергоатом поспішили запевнити, що рівень радіації не збільшився, однак наголосили, що загроза ядерній безпеці існуватиме, допоки ЗАЕС перебуває під контролем окупантів, які використовують її як військову базу.

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Пожежа стихла

Уранці 12 серпня голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що пожежа на території Запорізької АЕС припинилася.

Рівень радіації на Нікопольщині в нормі. Тримаємо ситуацію на контролі,

– заявив посадовець.

Зазначимо, що пожежу на ЗАЕС, розташовану поруч з Енергодаром на лівому березі колишнього Каховського водосховища, було видно й на Дніпропетровщині, зокрема з Нікополя.

Українська влада припустила, що пожежа могла виникнути через недбалість окупантів або свідому провокацію з метою залякування жителів Правобережжя.

У МАГАТЕ взялися цитувати окупаційну адміністрацію. Експерти заявили, що вони помітили дим над ЗАЕС після "численних вибухів", які начебто пролунали в неділю ввечері 11 серпня.