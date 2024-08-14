У Москві сильна пожежа: горить ТРЦ, стовп диму і відкритий вогонь видно здалеку
Вранці 14 серпня у Москві спалахнула сильна пожежа на Великій Черемушкинській. Горить торгово-розважальний центр "Ріо".
Про це повідомили російські пропагандисти. У мережі вже показали кадри з місця подій, передає 24 Канал.
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Що відомо про пожежу в ТРЦ "Ріо" в Москві
Пожежа у ТЦ "Ріо" в Москві спалахнула близько 8 години ранку. Пропагандисти писали, що, за попередніми даними, займання почалося в районі фітнес-центру.
Пожежа в російському ТРЦ: дивіться відео
Горіли верхні поверхи й фасад. Стовп густого диму і відкрите полум'я було видно здалеку.
Пожежу було видно здалеку: дивіться відео
Окупанти готували для гасіння пожежі авіацію. РосЗМІ писали про загрозу розповсюдження вогню.
Пожежа в Москві / Фото з росЗМІ
Також пропагандисти зазначали, що ТРЦ працює з 10 години ранку, тож всередині, ймовірно, було небагато осіб, – тільки робочий персонал. Згодом з'явилася інформація, що, за попередніми даними, всіх вивели.
Пожежа в ТРЦ "Ріо": дивіться відео
Близько 9 години росЗМІ написали, що пожежники вже ліквідували відкрите горіння у ТРЦ "Ріо". Нібито ніхто не постраждав. Що стало причиною пожежі – поки не повідомляли.
Гасіння пожежі в ТРЦ Москви: дивіться відео
Де розташований ТРЦ "Ріо" в Москві: дивіться на карті