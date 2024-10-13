На території зберігалися цистерни з нафтою: у Польщі спалахнула масштабна пожежа на цехах

У польському населеному пункті Циґани поблизу міста Томашув-Мазовецький спалахнула сильна пожежа. Зокрема, вона сталася на заводі, де серед іншого, вироблялися мастила та гальмівні рідини.

Про це повідомило видання RMF24. Там розповіли про масштаби загоряння.

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Пожежа на цехах у Польщі

У виданні повідомляють, що інформація про пожежу надійшла до вогнеборців після 1 години ночі.

Цех розливу згорів, а складське приміщення і прилеглий виробничий цех все ще горять. Про це заявили написали у виданні, посилаючись на дані пожежників.

На території, що постраждала від пожежі, зберігалися 1000-літрові цистерни з нафтою. В результаті пожежі контейнери були розгерметизовані, а речовини, що витікали, загорілися,

– ідеться в повідомленні.

Зазначалося, що на місці подій працюють більше, ніж 160 вогнеборців, постраждалих немає. Підприємство, на якому виникла пожежа, розташоване далеко від житлових будинків, тому необхідності евакуювати місцевих жителів не було, запевнили пожежники.

У виданні пишуть, що завод, на якому сталася пожежа, займається виробництвом і дистрибуцією мастильних матеріалів, радіаторних рідин, омивачів лобового скла і гальмівної рідини, а також інших продуктів.

За даними рятувальників, вогонь не перекинувся на прилеглі ліси. Горіли лише дерева на території підприємства.

Пожежа в Польщі на цехах / Фото OSP Tomaszów Mazowiecki