Дим бачило майже все місто: в Ужгороді сталася масштабна пожежа на складах

В Ужгороді ввечері 11 серпня спалахнула масштабна пожежа. Згодом стало відомо, що займання сталося на складських приміщеннях.

Дим бачили майже у всіх частинах міста. На місце події оперативно прибули рятувальники, які намагаються приборкати вогонь.

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Що розповіли у ДСНС про пожежу в Ужгороді

У ДСНС зазначили, що 11 серпня о 19:18 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в складському приміщенні на вулиці Коритнянській, що в Ужгороді.

В Ужгороді сталася пожежа на складах / Фото ДСНС

Станом на 20:30 до гасіння залучено 12 одиниць техніки та 41 особа: підрозділи ДСНС, поліція, газова служба, екстрена медична допомога, також для підвозу води залучено автоцистерну водоканалу.

Від ДСНС працює 9 одиниць техніки та 30 рятувальників від пожежно-рятувальних підрозділів Ужгорода, Середнього та Чопа,

– написали рятувальники.

Пожежники працюють на місці займанні в Ужгороді / Фото ДСНС

Представники ДСНС також підкреслили, що мобільна оперативна група головного управління служба координує дії залучених сил. Станом на о 21:22 пожежу локалізовано, триває ліквідація вогню.

Журналіст Віталій Глагола також повідомив, що в місті, швидше за все, горять склади із секонд-хендом. За словами медійника, попередньо, горить будівля на підприємстві "Ужгородський Турбогаз".

Пожежа могла статися на складах з секонд-хендом: дивіться відео

До цього про сильне займання повідомляли жителі Ужгорода у соцмережі. Очевидці писали, що у небо здійнявся величезний стовп чорного диму, який бачили з усіх частин міста.