Пожежа на величезній площі: розвідники ГУР уразили склад боєприпасів у Воронезькій області

Вночі українські захисники уразили склад снарядів у Воронезькій області. ГУР продовжує ефективно знищувати військовий потенціал ворога.

На місці ураження спалахнула величезна пожежа з детонацією. Відомо, що вона триває досі. У розвідувальному відомстві кажуть, що польовий склад з боєприпасами вибухатиме ще довго.

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Спіймали "велику рибу"

Адже загальна площа майданчиках зі снарядами становить 3500 квадратних метрів, уточнили в ГУР.

Також там зазначили, де саме зараз детонують снаряди. Це сталося в ольховатському районі Воронезької області. Ольховатський район – це адміністративно-територіальна одиниця на південному заході Воронезької області Росії.

Де розташований склад, куди влучили ГУР: дивіться на карті

Незабутня реакція росіян на пожежу у Воронезькій області: дивіться відео

За повідомленням росЗМІ, атака на склад була здійснена близько 2:30 2 безпілотниками. Обидва БпЛА уразили по території військової частини, спалахнули 2 склади з боєприпасами. На складах могло зберігатися понад 3 тисячі снарядів. Територію навколо військової частини оточили, мешканцям рекомендували не виходити із будинків.

Зазначимо, що вранці російські пабліки скаржилися на атаку БпЛА у Курській області.

А вночі окупанти бідкалися через удари дронів по Бєлгородській області. У самому Бєлгороді місцеві жителі чули потужні вибухи. Вони розповідають, що є прильоти і руйнування.