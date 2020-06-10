У приміщенні підрозділу Нацполіції у Печерському районі 10 червня Києва трапилася пожежа. Вогонь пошкодив службові кабінети та технічні приміщення.

Пожежа у приміщенні поліції

Рятувальникам вдалося ліквідувати вогонь, повідомляє пресслужба поліції Києва.

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Повідомлення про загоряння у Печерському районі столиці, на Набережному шосе, 25 надійшло о 3:35 10 червня, – йдеться у повідомленні.

На місце займання виїхали рятувальники, поліцейські, вибухотехніки, кінологи, криміналісти та представники інших профільних служб та відомств.

Що відомо про наслідки пожежі

пошкоджені службові кабінети та технічні приміщення;

матеріали кримінальних проваджень, які там зберігалися, суттєво не постраждали. У слідчих є електронні дублікати, тому всі процесуальні документи відновлять.

За фактом пожежі слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею про умисне знищення або пошкодження майна.

Санкція передбачає позбавлення волі терміном від 3 до 10 років.