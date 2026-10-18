"Таке стається раз на 15 – 25 років": на військовій базі в Канаді спалахнула смертельна пожежа

На військовій базі Вейнрайт у канадській Альберті 17 жовтня спалахнула смертельна пожежа. Вогонь стрімко поширився через сильний вітер, а лікарні виявилися перевантаженими через значну кількість постраждалих.

Як повідомляє телеканал CNN, виклик про допомогу надійшов до королівської кінної поліції близько 16:00 за місцевим часом після того, як на військовому об'єкті трапилася надзвичайна подія невизначеного характеру.

Що відомо про пожежу на військовому об'єкті?

Міністр оборони Девід Макгінті у спеціальному відеозверненні підтвердив факт загибелі та травмування людей, наголосивши, що ситуація на території залишається складною.

"Я не можу пригадати такого інциденту за мій короткий час на посаді міністра... Я не пам'ятаю подібного інциденту взагалі за останній час", – заявив Девід Макгінті у відповідь на запитання журналістів, а також анонсував початок офіційного розслідування.

Лікарні Едмонтона оголосили надзвичайний стан

За даними видання CBC, у лікарнях міста Едмонтон, розташованого за 210 кілометрів від епіцентру подій, запровадили протокол "помаранчевого коду", який застосовують у разі масового напливу пацієнтів.

Лікар відділення невідкладної допомоги Королівської лікарні Олександри доктор Воррен Тьорск назвав те, що трапилося, масштабною катастрофою, яка стається раз на 15 – 25 років.



Унаслідок пожежі на військовій базі є постраждалі / John Ulan/The Canadian Press

Він зазначив, що медичні заклади у Вейнрайті повністю перевантажені, через що постраждалих почали екстрено транспортувати до регіонального центру.

Прем'єр-міністр Марк Карні підтвердив зв'язок між масштабним займанням і серйозним інцидентом на території бази, проте утримався від деталізації причин аварії.

На полігоні тренуються армійські сили дивізії

Військова база CFB Wainwright вважається одним із найактивніших об'єктів Сухопутних військ Канади. На її території діють Канадський центр підготовки маневрів та Навчальний центр 3-ї Канадської дивізії, які використовують як головний полігон для польових підрозділів.

Прем'єрка Альберти Даніель Сміт назвала катастрофу значною та трагічною, наголосивши, що лихо зачепило багатьох канадських військовослужбовців. Водночас місцева влада не оголошувала евакуацію цивільного населення, але закликала уникати району бази та звільнити автошляхи для пересування рятувальних служб.

Лідер опозиції П'єр Пуальєвр повідомив, що вже обговорив подію з урядовцями, висловив подяку пожежним розрахункам і закликав підтримати постраждалих.

Пізно ввечері муніципальний округ повідомив, що поширення полум'я вдалося локалізувати, проте оперативні бригади продовжують контролювати зону займання.