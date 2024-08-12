Займання градирні на ЗАЕС: керівництво станції розповіло, що там робили окупанти

Ввечері 11 серпня на території окупованої Запорізької АЕС спалахнула пожежа. Керівництво станції припустило, що стало її причиною.

Зазначається, що пожежа на обʼєкті технічного водопостачання ЗАЕС розпочалася приблизно о 20:00. В результаті цієї події сталося загоряння градирні номер один і пошкодження іншого технологічного обладнання.

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Що відбувалося на ЗАЕС

Керівництво Запорізької АЕС зазначає, що вірогідна причина пожежі – це або недбалість окупантів, або свідомий підпал градирні. Градирня номер один розташована приблизно в кілометрі від енергоблоків станції.

Відомо, що росіяни використовують приміщення і споруди АЕС як військові склади для розміщення техніки, зброї, вибухівки та військової амуніції. В машзалах станції вони розмістили військові автівки. Градирні також використовуються як приміщення для складування і приховування військового обладнання та амуніції, через що значно збільшуються ризики виникнення пожеж у виробничих приміщеннях АЕС,

– акцентує керівництво.

У ЗАЕС наголошують, що деградація систем і елементів станції з кожним днем погіршує загальну безпекову ситуацію. Масштабні пожежі можуть призводити до розвитку події аж до радіаційної аварії.

На щастя, наразі радіаційний стан на станції перебуває у межах чинних норм, загрози радіаційного забруднення для населення немає.

Керівництво станції наголошує, що використання росіянами АЕС як військову базу наражає весь світ на загрозу катастрофи на ядерному обʼєкті.

"Лише звільнення ЗАЕС і передача її єдиному легітимному оператору – Енергоатому, може гарантувати недопущення ядерної та радіаційної аварії, забезпечити її надійну та безпечну експлуатацію", – пишуть у ЗАЕС.