У курортній Затоці сталася пожежа на базі відпочинку: фото, відео
У курортному селищі Затока Одеської області 7 серпня сталася пожежа. Вогонь спалахнув на місцевій базі відпочинку "Блакитний вогник".
Пожежа спалахнула близько 10 ранку в будівлі площею 45 квадратних метрів. Про це повідомляє пресцентр ДСНС в Одеській області.
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Що відомо про обставини пожежі
- Рятувальники, які прибули на виклик виявили, що горить сарай на території бази. Також загорівся кіоск, який розташований поруч.
- Загиблих і постраждалих, на щастя, немає. Причина пожежі та збитки встановлюються.
- Очевидці розповіли про наявність газових балонів всередині будівлі.
Пожежа в Затоці / Фото ДСНС
Дивіться відео пожежі в Затоці:
Ще одне відео з місця пожежі в Затоці:
Місце пожежі в Затоці на мапі: