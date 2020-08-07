У курортному селищі Затока Одеської області 7 серпня сталася пожежа. Вогонь спалахнув на місцевій базі відпочинку "Блакитний вогник".

Пожежа спалахнула близько 10 ранку в будівлі площею 45 квадратних метрів. Про це повідомляє пресцентр ДСНС в Одеській області.

Читайте також У Львові сталась пожежа з загрозою вибуху: фото

Що відомо про обставини пожежі

Рятувальники, які прибули на виклик виявили, що горить сарай на території бази. Також загорівся кіоск, який розташований поруч.

Загиблих і постраждалих, на щастя, немає . Причина пожежі та збитки встановлюються.

. Причина пожежі та збитки встановлюються. Очевидці розповіли про наявність газових балонів всередині будівлі.



Пожежа в Затоці / Фото ДСНС

Дивіться відео пожежі в Затоці:

Ще одне відео з місця пожежі в Затоці:

Місце пожежі в Затоці на мапі: