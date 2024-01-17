У Ростовській області Росії пожежа на заводі: мережу заполонили вибухові відео і версії причин

У місті Шахти Ростовської області Росії з ранку 17 січня вирує сильна пожежа на поліефірному заводі. З місця події валить стовп диму, росіяни намагаються приборкати пожежу. Водночас у ЗМІ розповіли деталі того, що сталось та імовірні причини масштабного займання.

Російські телеграм-канали поширили кадри з місця подій. Очевидці встигли зафіксувати і момент вибуху, і процес горіння, і стовп диму з різних куточків області.

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До слова, сам момент вибуху користувачі у мережі порівняли із вибухом під час аварії на Чорнобильській АЕС, настільки він був потужний.

Момент вибуху: відео

Що сталось

РосЗМІ пишуть, що близько 11:20 місцеві жителі почули вибух, після якого на заводі почалася пожежа.

Представники Москви заявили про нібито спалах у цеху з виробництва наповнювачів для матраців та подушок.

Відомо, що постраждали 11 осіб. Попередньо, це співробітники цеху. Сама територія заводу завалена уламками скла, віконних рам та труб.

З будівлі валить густий чорний дим.

Займання досить масштабне: відео

Причина пожежі

На одному з відео очевидців, які публікуються у соціальних мережах, один із місцевих мешканців каже, що перед вибухом на завод "щось прилетіло". Що саме спричинило інцидент, встановити поки що неможливо.

Російський пропагандист Кирило Поздняков теж опублікував у телеграм кадри з місця подій і заявив, що завод нібито атакували ЗСУ. Та потім швидко "дав задню" і написав, що прильоту не було, мовляв, щось вибухнуло всередині заводу.

Пожежа на поліефірному заводі у Шахтах: відео

Водночас очевидці помітили у небі інверсійні сліди – їх зазвичай залишають літальні апарати на великій висоті.



Дивні сліди у небі / Фото з російських телеграм-каналів

"Довбали по гайці": управність росіян

Згодом російські ЗМІ повідомили, що пожежа на поліефірному заводі сталася після того, як робітники "довбали по гайці" на крані з кислотою, намагаючись його відремонтувати.

Про це розповів один із співробітників підприємства, який перебував всередині заводу під час надзвичайної події.

"Зробили дуже сильний удар, стався тріск болта. Вилетів сам вентиль, де була кислота, і вона полилася на розчин сам. Спершу був маленький вогник, потім уже пішов газ", – цитує видання росіянина.

За словами співробітника, його напарника придавило дахом, ще трьох працівників заводу не можуть знайти.

Пожежу локалізували, але не загасили

"Пожежа локалізована на площі 360 квадратних метрів, але гасіння ускладнює високе навантаження», – сказано в повідомленні каналу Mash.

Шахтиський поліефірний завод відкрився у червні 2023 року. За даними ЗМІ, на його будівництво пішло близько 5 мільярдів рублів.