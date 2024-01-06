Хвиля пожеж накрила російських виробників металів, – Reuters

Упродовж останніх місяців пожежі накрили російських виробників металів. Одна з останніх спалахнула на ще не запущеному заводі "Удокан", що на Забайкаллі.

Як зазначають у виданні, це підприємство має стати найбільшим у країні-агресорці та світі мідним проєктом, повідомляють у Reuters. Але у стихії на це свої плани.

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Пожежі накрили виробників металів

Як пишуть в агентстві, впродовж останніх місяців виробники металів з Росії постраждали від цілої хвилі пожеж. Зокрема, вони сталися на алюмінієвому заводі, а також на цинковому руднику.

У виданні підкреслюють, що такі пожежі, особливо за умов санкцій, створюють проблеми для країни-агресорки у пошуку гірничо-збагачувального обладнання. А воно необхідне ворогові для того, щоб замінювати пошкоджену техніку.

Цікаво, що пожежі сколихнули не лише діючі підприємства. Стихія накрила ще й ті, які перебувають у стані проєктів.

Власне, у Reuters пишуть, що 30 грудня 2023 року спалахнула пожежа на потенційно одному з найбільших у Росії та світі мідному проєкті. Відомо, що стихія пошкодила один із корпусів заводу, який ще навіть не розпочав свою роботу. Кажуть, що там спалахнув майбутній цех екстракцій буцімто під час проведення будівельних робіт.

Цікаво, що компанія "Удоканська мідь", яка є оператором проєкту, відмовилася давати коментар щодо того, чи стане пожежа та пошкодження внаслідок неї причиною затримки старту виробництва на заводі катодної міді. На підприємстві лише зазначили, що досі оцінюють збитки.

Звернімо увагу, що у планах "Удоканської міді" запуск гідрометалургійного заводу у другому кварталі 2024 року. Підприємство прагне виробляти на рік до 135 тисяч тонн міді у вигляді катодної міді або мідного концентрату. Принаймні про це йдеться у повідомленні компанії від 20 грудня. А з 2026 року очікують, що на рік підприємство вироблятиме вже по 150 тисяч тонн.

Зауважимо, що Удокан – найбільше нерозроблене мідне родовище у Росії. Причому на нього вже наклали санкції Сполучені Штати.

Попри це, у країні-агресорці великі надії покладають на близькість до Азії, зокрема, Китаю. У форматі off-take уже обговорюють контракти з великими покупцями.