Пожежа у Чорнобильській зоні: як розповсюджуватиметься потенційно забруднена хмара – GIF

З’явився прогноз щодо поширення потенційно забрудненої хмари територією України. Цей прогноз фахівці зобразили у вигляді GIF-анімації. Зауважимо, що виникла хмара внаслідок пожежі в Чорнобильській зоні відчуження.

Дані про відповідний прогноз у коментарі 24 каналу повідомила Євгенія Дорофеєва, провідний фахівець відділу зв'язків з громадськістю Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки (ДНТЦ ЯРБ).

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За її словами, фахівці центру провели низку досліджень. Вихідні дані для них вони брали з інформації, яку оприлюднили Держслужба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) і Держагентство з управління зоною відчуження (ДАЗВ). А для моделювання використовували систему підтримки ухвалення рішень RODOS.

Отже, відповідно до глобальних даних метеорологічного прогнозу GFS NOAA (США), впродовж дня 8 квітня напрям вітру в Київській області має мінливий характер.

Щодо прогнозованих розрахунків потенційної концентрації Cs-137 (Цезій-137) в приземному шарі атмосферного повітря, то в північно-західній частині Києва 8 вітня максимальні значення можуть сягнути 1 – 2 мегабекерелі на кубічний метр. Водночас Норми радіаційної безпеки України встановлюють допустиму концентрацію на рівні 800 мегабекерелів на кубічний метр.



Як поширюватиметься потенційно забруднена хмара через пожежу в Чорнобильській зоні / Анімація ДНТЦ ЯРБ

Пожежа у Чорнобильській зоні: коротко

Перша інформація про займання надійшла 4 квітня. Тут горить трава, і від неї вогонь легко міг перекинутися на дерева.

Найгіршою ситуація була у неділю, 5 квітня, коли тривав другий день пожежі. Тоді її загальна площа становила близько 100 гектарів.

Станом на 8 квітня рятувальники намагаються ліквідувати кілька осередків займання. Відомо, що пожежа у Чорнобильську зону перекинулася з трьох інших місць займання, зокрема з сусідньої Житомирської області.

У ДСНС кажуть, що сьогодні ситуація є контрольованою. Раніше у відомстві підкреслювали, що вона – складна.

Радіаційний фон у Чорнобильській зоні нормалізувався. Рятувальники запевняють, що загрози населеним пунктам немає.

Правоохоронці вже затримали одного підозрюваного. Це житель Іванківського району на Київщині.

ДАЗВ з 18 березня тимчасово зупинило відвідування Чорнобильської зони відчуження та зони обов'язкового відселення до закінчення карантину.

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Що таке Цезій-137? Це один із головних компонентів радіоактивного забруднення біосфери. Міститься в радіоактивних осадах, радіоактивних відходах, викидах заводів, які переробляють відходи атомних електростанцій. Інтенсивно сорбується ґрунтом і донними відкладами; у воді перебуває переважно у вигляді іонів. Міститься в рослинах і організмі тварин і людини. Утворюється переважно під час поділу ядер в ядерних реакторах і ядерній зброї.

Що таке бекерель? Це одиниця вимірювання радіоактивності речовини в Міжнарожній системі одиниць. Її назвали на честь французьккого фізика та лауреата Нобелівської премії Антуана Анрі Беккереля. Один бекерель дорівнює радіоактивності матеріалу, в якому щосекунди відбувається один акт розпаду.

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