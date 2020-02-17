Пожежа у Харкові: з будинку евакуювали 32 людей
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У дев’ятиповерховому житловому будинку Харкова через пожежу евакуювали 32 мешканців.
У Слобідському районі Харкова о 21:38 сталась пожежа в одному з житлових будинків, повідомляє Depo.ua.
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У квартирі на сьомому поверсі горіли домашні речі на площі близько 18 квадратних метрів. З будинку евакуювали 32 мешканців верхніх поверхів, через задимлення сходової клітини.
Пожежа в житловому будинку Харкова: Фото: Depo.ua
Пожежу вдалось загасити л 23:06. Причина загоряння та збитки встановлюються.
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