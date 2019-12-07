Пожежа у коледжі Одеси: поліція встановила двох перших підозрюваних

Поліція встановила двох перших підозрюваних у справі про пожежу в одеському коледжі, в якій загинули щонайменше п'ятеро людей. Зараз вирішується питання про оголошення їм підозри.

Підозри будуть вручені після погодження їх з прокуратурою, повідомляє поліція Одеської області.

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Зараз слідчі вже допитали 150 осіб та призначили понад 20 експертиз. Крім того, з 5 грудня правоохоронці постійно оглядають місце трагедії. Під час оглядів, зокрема, було виявлено 4 тіла (п'ята жертва загинула, вистрибнувши з вікна – 24 канал),

– розповів начальник слідчого управління Сергій Шайхет.

Родичі загиблих вже розпізнали 2 тіла, решту розпізнати не вдалося. Так само опізнали дівчину, яка вистрибнула з вікна. Тому тіла були направлені на судмедекспертизу.

Крім того, коментуючи питання про двох перших підозрюваних, він наголосив, що це лише початок, а в подальшого розслідування їх може стати більше.

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