Пожежа у коледжі Одеси: поліція встановила двох перших підозрюваних
Поліція встановила двох перших підозрюваних у справі про пожежу в одеському коледжі, в якій загинули щонайменше п'ятеро людей. Зараз вирішується питання про оголошення їм підозри.
Підозри будуть вручені після погодження їх з прокуратурою, повідомляє поліція Одеської області.
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Зараз слідчі вже допитали 150 осіб та призначили понад 20 експертиз. Крім того, з 5 грудня правоохоронці постійно оглядають місце трагедії. Під час оглядів, зокрема, було виявлено 4 тіла (п'ята жертва загинула, вистрибнувши з вікна – 24 канал),
– розповів начальник слідчого управління Сергій Шайхет.
Родичі загиблих вже розпізнали 2 тіла, решту розпізнати не вдалося. Так само опізнали дівчину, яка вистрибнула з вікна. Тому тіла були направлені на судмедекспертизу.
Крім того, коментуючи питання про двох перших підозрюваних, він наголосив, що це лише початок, а в подальшого розслідування їх може стати більше.
Пожежа в Одесі на Троїцькій: основне
- Пожежа в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу спалахнула 4 грудня близько 10 години ранку на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу. Вогонь охопив майже 4 тисячі метрів квадратних. Людей із будівлі евакуювали. За словами очевидців, рятуючись від полум'я, деякі студенти стрибали з п'ятого поверху на припарковані автомобілі.
- Загинули п'ятеро осіб, кількість постраждалих зросла до 31 особи, серед них – 15 неповнолітніх студентів.
- Рятувальники продовжують працювати на місці події. Під завалами можуть бути 10 осіб, адже їх місце перебування досі залишається невідомим.
- Поліція розглядає 2 причини займання: навмисний підпал та аварійна робота електрообладнання. Зокрема, пожежа могла спалахнути через електрообігрівачі, які ввімкнули через відсутність центрального опалення.