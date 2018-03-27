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Пожежа в Кемерово: містяни самі хочуть перерахувати тіла загиблих, підозрюючи сотні жертв

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Пожежа в Кемерово
Пожежа в Кемерово / ТАСС

Мешканці Кемерово у вівторок, 27 березня, організували мітинг через пожежу у торговельному центрі "Зимова вишня". Вони вимагають надати їм можливість самим підрахувати кількість загиблих у трагедії.

Про це пише УНІАН з посиланням на Telegram-канал Mash.

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Нагадаємо, пожежа у російському місті Кемерово спалахнула 25 березня. За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення. За попередньою версією, вогонь спалахнув у дитячій батутній кімнаті, куди хтось із дітей приніс запальничку. Станом на 26 березня відомо про 64 загиблих, 80 постраждалих, ще 16 осіб вважають зниклими безвісти.

Родичі жертв трагедії підозрюють, що місцева влада приховує справжню кількість загиблих і зумисно применшує дані.

Відучора по чатах і групах Кемерово розходяться скріни листувань WhatsApp, в яких люди розповідають про сотні жертв пожежі в "Зимовій Вишні". Катастрофічна недовіра до місцевої влади вилилася в одне – городяни вважають, що вона занижує кількість загиблих. Тепер люди хочуть зібрати групи і піти по моргах рахувати тіла,
– йдеться в повідомленні на Telegram-каналі Mash.

Крім того, мітингувальники вимагають відставки області Амана Тулєєва.

При цьому, у Слідчому комітеті Росії заявляють, що інформація про сотні жертв викривлена, пише InfoResist.

Тиражована в соцмережах інформація про нібито сотні жертв трагедії в Кемерово нічим не підтверджується і не відповідає дійсності,
– заявили в Комітеті.

Там запевняють, що регулярно надають "актуальні відомості, що мають під собою реальні підстави", які підтверджені, "у тому числі, заявами родичів загиблих".

Теги: Новини Росії Пожежа Пожежа в Кемерово
Джерело: 24 Канал
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