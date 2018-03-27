Пожар в Кемерово: горожане сами хотят пересчитать тела погибших, подозревая сотни жертв

Жители Кемерово во вторник, 27 марта, организовали митинг из-за пожара в торговом центре "Зимняя вишня". Они требуют предоставить им возможность самим подсчитать количество погибших в трагедии.

Об этом пишет УНИАН со ссылкой на Telegram-канал Mash.

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Напомним, пожар в российском городе Кемерово вспыхнул 25 марта. По словам очевидцев, не сработала ни сигнализация, ни система оповещения. По предварительной версии, огонь вспыхнул в детской батутной комнате, куда кто-то из детей принес зажигалку. По состоянию на 26 марта известно о 64 погибших, 80 пострадавших, еще 16 человек числятся пропавшими без вести.

Родственники жертв трагедии подозревают, что местная власть скрывает истинное количество погибших и умышленно преуменьшает данные.

Со вчерашнего дня по чатам и группам Кемерово расходятся скрины переписок WhatsApp, в которых люди рассказывают о сотнях жертв пожара в "Зимней Вишне". Катастрофическое недоверие к местной власти вылилась в одно – горожане считают, что она занижает количество погибших. Теперь люди хотят собрать группу и пойти по моргам считать тела,

– говорится в сообщении на Telegram-канале Mash.

Кроме того, митингующие требуют отставки губернатора области Амана Тулеева.

При этом, в Следственном комитете России заявляют, что информация о сотнях жертв искажена, пишет InfoResist.

Тиражируемая в соцсетях информация о якобы сотнях жертв трагедии в Кемерово ничем не подтверждается и не соответствует действительности,

– заявили в Комитете.

Там уверяют, что регулярно предоставляют "актуальные сведения, имеющие под собой реальные основания", которые подтверждены, в том числе, заявлениями родственников погибших".