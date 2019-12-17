Пожежа в Одесі на Троїцькій: в ДСНС заперечують, що хотіли знищити документи

Співробітники СБУ виявили при обшуках в обласному та міському управліннях ДСНС дозвільні документи на експлуатацію будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Усіх їх видали пізніше 2014 року. Однак в ДСНС все заперечують.

Виконувач обов’язків начальника Головного управління ДСНС в Одеській області Вадим Шулюк цю інформацію заперечив під час брифінгу, пише "УНІАН".

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Він наголошує, що "ніякі документи не знищувались".

У нас планово працювало ДБР у супроводі прокуратури та Національної поліції. Вони працювали на наступний день після пожежі в Головному управлінні ДСНС і в Одеському міському управлінні,

– заявив Шулюк.

Він додав, що фактів знищення документів в Головному управлінні немає. Однак він визнав, що остання перевірка коледжу була в червні 2014 року.

Про факт намагань працівників ДСНС приховати дозволи заявила також керівниця пресцентру управління СБУ в Одеській області Ганна Шевчук. Вона додала, що матеріали, які підтверджують причетність до протиправної діяльності посадовців ДСНС, вилучили.

"УСБУ отримала оперативну інформацію про те, що окремі керівники ДСНС в Одеській області намагались приховати та знищити документацію щодо проведеної перевірки протипожежного стану і надання дозволу на експлуатацію приміщень навчального закладу", – зазначила Шевчук.

Наразі за цими фактами ДБР здійснює слідчі дії в межах кримінального провадження за статею про службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

Зазначимо, раніше правоохоронці відкрили ще одну кримінальну справу через пожежу в коледжі. Вона стосується халатності працівників ДСНС. Адже вони повинні були перевіряти дотримання правил пожежної безпеки у будівлі.

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