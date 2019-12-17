Пожежа в Одесі на Троїцькій: в ДСНС заперечують, що хотіли знищити документи
Співробітники СБУ виявили при обшуках в обласному та міському управліннях ДСНС дозвільні документи на експлуатацію будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Усіх їх видали пізніше 2014 року. Однак в ДСНС все заперечують.
Виконувач обов’язків начальника Головного управління ДСНС в Одеській області Вадим Шулюк цю інформацію заперечив під час брифінгу, пише "УНІАН".
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Він наголошує, що "ніякі документи не знищувались".
У нас планово працювало ДБР у супроводі прокуратури та Національної поліції. Вони працювали на наступний день після пожежі в Головному управлінні ДСНС і в Одеському міському управлінні,
– заявив Шулюк.
Він додав, що фактів знищення документів в Головному управлінні немає. Однак він визнав, що остання перевірка коледжу була в червні 2014 року.
Про факт намагань працівників ДСНС приховати дозволи заявила також керівниця пресцентру управління СБУ в Одеській області Ганна Шевчук. Вона додала, що матеріали, які підтверджують причетність до протиправної діяльності посадовців ДСНС, вилучили.
"УСБУ отримала оперативну інформацію про те, що окремі керівники ДСНС в Одеській області намагались приховати та знищити документацію щодо проведеної перевірки протипожежного стану і надання дозволу на експлуатацію приміщень навчального закладу", – зазначила Шевчук.
Наразі за цими фактами ДБР здійснює слідчі дії в межах кримінального провадження за статею про службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.
Зазначимо, раніше правоохоронці відкрили ще одну кримінальну справу через пожежу в коледжі. Вона стосується халатності працівників ДСНС. Адже вони повинні були перевіряти дотримання правил пожежної безпеки у будівлі.
Пожежа в Одесі на Троїцькій – основне
- Пожежа в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу спалахнула 4 грудня близько 10 години ранку на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу. Вогонь охопив майже 4 тисячі метрів квадратних. Людей із будівлі евакуювали. За словами очевидців, рятуючись від полум'я, деякі студенти стрибали з п'ятого поверху на припарковані автомобілі.
- Загинули 16 осіб, постраждали понад 30, серед них – 15 неповнолітніх студентів.
- Поліція розглядає 3 версії причини пожежі: навмисний підпал, необережне поводження з вогнем та аварійна робота електрообладнання. Зокрема, пожежа могла спалахнути через електрообігрівачі, які ввімкнули через відсутність центрального опалення.
- Через смертельну пожежу поліція 10 грудня повідомила про підозру директорці коледжу Любові Кочерзі. Її підозрюють у службовій недбалості та порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки.
- Одеська ОДА виділить 3 мільйони гривень, а уряд– 4 мільйони гривень компенсації постраждалим і сім'ям загиблих під час пожежі.