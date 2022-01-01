Пожежі в Колорадо зруйнували будинки: сотні людей залишились без житла

Через природні пожежі в американському штаті Колорадо згоріли сотні будинків. Влада повідомила, що десятки тисяч людей довелось евакуювати.

Влада штату ввела режим надзвичайного стану. Проте метеорологи повідомили, що погода вже покращується.

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У Колорадо через пожежі ввели надзвичайний стан

Пожежі знищили сотні домівок місцевих мешканців. Попередньо писали, що у штаті посуха й надзвичайно тепла погода, що й могло призвести до виникнення пожежонебезпечних умов.

Губернатор штату Джаред Поліс оголосив введення режиму надзвичайного стану.

Це стихійне лихо сталося дуже швидко, більшу частину шкоди пожежі завдали всього за півдня. Багато сімей мали кілька хвилин на збори, щоб забрати своїх дітей і вихованців, сісти в машину і поїхати,

– заявив Поліс.

Згідно з попередніми даними ЗМІ, причиною пожеж могло бути коротке замикання через обрив ліній електропередачі.

Саме тому орієнтовно 30 тисяч людей лишилися без доступу до світла. Однак метеоологи повідомляють про покращення погодних умов – вітер уже вщух і почався сніг.

Пожежі в Колорадо знищили сотні будинків: дивіться відео

Пожежі могли виникнути через коротке замикання: дивіться відео

Коротко про пожежі в Колорадо

30 грудня 2021 року центр американського штату Колорадо накрили сильні лісові пожежі. Через них постраждали щонайменше 6 людей.

Відомо, що швидкість вітру тоді сягала 128 – 160 кілометрів на годину, подекуди навіть 184 кілометри на годину.

За оцінками шерифа міста Суперіор Джо Пелле, вогонь знищив там близько 580 житлових будинків та інших споруд. У Луїсвіллі пожежа розкинулася на майже 650 гектарів.

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