За наказом вищого військово-політичного командування у Росії продовжується постійний набір особового складу для участі у війні в Україні. Через непомірні втрати загарбникам терміново потрібні навчені воювати люди.

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, Путіну вкрай важливі перемоги на фронтах, а без постійного поповнення особового складу всі досягнення окупантів можуть посипатися. Через це у міноборони Росії вирішили спочатку закидати у бій непідготовлених терміновиків, яких заднім числом робили контрактниками.

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Трошки згодом, коли терміновики почали закінчуватися, а ЗСУ посилили тиск на ворога, російські генерали зрозуміли, що просуватися вперед та утримувати інші позиції вони зможуть лише у випадку посилення мобілізації вояк із досвідом.

Рятувальників почали примусово заганяти у військо

Кількість добровольців та вмотивованих на вбивство українців, які приходять до військкоматів, почала зменшуватися. Чимала кількість "Ваньок", що передивилися Скабєєву, виявлялися не зовсім адекватними та непідготовленими до участі у бойових діях.

При цьому загарбникі не гребували набирати у військо й таких, але така тактика не дозволяла генералам повноцінно та хоча б якось якісно досягати потрібного.

Через це у Москві вирішили діяти у досить нестандартний спосіб – почали масово роздавати повістки для призову в армію працівникам МНС.

Оскільки всі рятувальники у Росії проходили термінову службу, а також перебувають у непоганій фізичній формі, генерали вирішили перекинути на війну і їх також.

Повістки для призову на службу працівникам територіальних підрозділів МНС почали роздавати через їх безпосереднє керівництво. У разі відмови та непояви у військкоматах, рятувальникам оголошують догани, звільнюють їх зі служби, тощо.

Звісно ж, російське керівництво зовсім не цікавить той факт, що відправлення рятувальників на війну значно скажиться на безпеці громадян. Адже нестача вогнеборців неодмінно призведе до збільшення жертв під час надзвичайних ситуацій по всій державі-агресорці. Крім того, забирати МНСників на війну Путін почав у розпал надмасштабних лісових пожеж у Росії.

Кремль утилізовує росіян і в Україні, і у Росії

Той факт, що спеціалістів-рятувальників почали мобілізовувати та відправляти в Україну, викликав серйозне обурення в особового складу МНСників. Надзвичайники кажуть, що на них має діяти бронювання, але кервіництву на це наплювати. Так само російська верхівка не зважає на те, що у травні майже у кожному регіоні країни були вкрай масштабні пожежі. Понад місяць рятувальники не могли взяти розповсюдження вогню під контроль, однак згодом площі загорянь почали зменшуватися. Станом на 10 травня російські ліси знову почали розгоратися, але Путіна це не хвилює.

Цьогорічні сезонні пожежі у Росії ознаменувалися тим, що до їх гасіння не залучали військових. Адже вони всі беруть участь у бойових діях в Україні. Через це МНСники не мали жодних шансів врятувати десятки сел.

Крім того, безпілотніки надзвичайників, які б допомогли їм визначати осередки лісових пожеж, так само були відправлені на фронт, що також не сприяло рятуванню людей та їх будинків.

То ж, доки Путін грається у зовсім не маленьку та не переможну війну, тисячі росіян гинуть в Україні і тисячі росіян залишаються без даху над головою через пожежі та бездіяльність влади. Але таке становище, судячи з усього, цілком влаштовує, як солдатів та їх родичів, так і владну верхівку, а також всіх інших пересічних росіян.