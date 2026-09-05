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24 Канал Новини України Пожежі в різних районах міста: ворог атакує Запоріжжя
5 вересня, 08:20
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Оновлено - 08:32, 5 вересня

Пожежі в різних районах міста: ворог атакує Запоріжжя

Данило Жоров

Росія продовжує тероризувати українські міста. У суботу, 5 вересня, ворог завдав удару по Запоріжжю.

Про це написав ексначальник місцевої ОВА Іван Федоров.

Що відомо про наслідки атаки?

Росія вранці 5 вересня завдала удару по Запоріжжю. Внаслідок ворожого обстрілу зруйнований приватний будинок. Російські безпілотники вдарили по автостоянці, нежитлових будівлях. 

Наразі інформації про постраждалих немає.

 

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