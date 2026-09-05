5 вересня, 08:20
Оновлено - 08:32, 5 вересня
Пожежі в різних районах міста: ворог атакує Запоріжжя
Росія продовжує тероризувати українські міста. У суботу, 5 вересня, ворог завдав удару по Запоріжжю.
Про це написав ексначальник місцевої ОВА Іван Федоров.
Що відомо про наслідки атаки?
Росія вранці 5 вересня завдала удару по Запоріжжю. Внаслідок ворожого обстрілу зруйнований приватний будинок. Російські безпілотники вдарили по автостоянці, нежитлових будівлях.
Наразі інформації про постраждалих немає.