Моторошна пожежа в Росії: полум’я охопило тисячі гектарів лісу

На Амурщині в Росії вирує масштабна лісова пожежа. Вогонь впритул наблизився до траси, водії змушені проїжджати крізь стіни полум’я.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. На Амурщині в Росії спалахнула масштабна лісова пожежа, а полум’я впритул наблизилося до траси між Благовєщенськом і Свободним.

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У Росії не можуть загасити масштабну пожежу

Водії буквально проїжджали крізь "вогняний коридор", кадри пекельної дороги заполонили соцмережі.

Тисячі гектарів у вогні: дивитися відео

За даними місцевих ЗМІ, вогонь охопив тисячі дерев у районі села Москвітіно. Ситуація у регіоні була надзвичайно складною: лише за добу рятувальники виїжджали на гасіння 45 разів, загальна площа займання перевищила 3 тисячі гектарів.

Вогонь з лісу вийшов на дорогу: дивитися відео

Втім, станом на зараз масштабну пожежу вдалося загасити. Амурський центр цивільного захисту та пожежної безпеки оприлюднив кадри з гелікоптера, на яких видно наслідки масштабного лиха. Ліс навколо дороги – вигорілий до чорної землі.

У регіоні продовжує діяти особливий протипожежний режим через високу небезпеку нових загорянь.