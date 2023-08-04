У Росії все "спекотніше": спалахнула пожежа біля автоцентру Lada, стався масштабний вибух газу

Кожного дня в Росії – масштабні пожежі. Воно й не дивно, оскільки населення цієї країни зменшується внаслідок війни проти України. Слідкувати за порядком просто-таки стає нікому. Зокрема, у Московській області спалахнув вогонь в районі автоцентру Lada, а в Красноярському краї стався витік газу, а потім вибух в житловому будинку.

Зазначимо, що автоцентр, про який йдеться, розташований у місті Ярохма, що за 3 години автомобілем від Москви. А от будинок, який спалахнув через витік газу, – у Канську. Про це інформує 24 Канал з посиланням на ворожі ЗМІ.

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Пожежа в Ярохмі

Схоже, що родичі загиблих окупантів мали всі шанси залишитись без "Лад". Як пишуть пропагандисти, пожежа в районі автоцентру в Московській області спалахнула на складі з пластиком і резиною. Дивом вона не перекинулась на самі автівки.

Спалахнув вогонь в районі автоцентру Lada / Фото росЗМІ

Як видно з фото та відео, вогонь був надзвичайно масштабним – охопив 2,5 тисячі квадратних кілометрів. Стовп диму могли помітити жителі регіону за десятки кілометрів.

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Вибух газу в Канську

Зазначимо, що в цьому населеному пункті Краснодарського краю проживає близько 90 тисяч росіян. Як заявляють пропагандисти, в одному зі житлових будинків міста під час заміни труб стався витік газу, що спричинив вибух та пожежу площею у 30 квадратних метрів.

Наслідки пожежі в житловому будинку / Світлини росЗМІ

Певні джерела зазначають, що робітники, які змінювали труби, мали серед "робочих інструментів" декілька ящиків пива. Не дивно, що щось пішло "не так" – навряд на хмільну голову можна проводити ефективні ремонтні роботи.

У міністерві охорони здоров'я Росії повідомили, що через витік та вибух газу постраждало 11 людей. З них 7 – госпіталізовано. Окрім того, було проведено евакуацію 200 жителів багатоповерхівки. Серед них є 20 дітей.

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Правоохоронні органи ворожої держави вже відкрили справу за фактом порушення робітниками правил безпеки.

Наголосимо наостанок, що росіяни самі докладаються до того, аби на території їхньої терористичної держави було якомога більше пожеж. Зокрема, громадяни Росії від початку повномасштабного вторгнення підпалюють військкомати, думаючи, що їм у такий спосіб вдасться закінчити війну. Існують різні думки стосовно того, чи ефективно це, чи – ні, однак до зміни кремлівської влади це поки не призвело.