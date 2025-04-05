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24 Канал Новини світу Сибір охопили степові пожежі: вогонь перекидається на будинки, є перебої зі світлом та водою
5 квітня, 14:48
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Сибір охопили степові пожежі: вогонь перекидається на будинки, є перебої зі світлом та водою

Маргарита Волошина
Основні тези
  • У Сибіру через ураганний вітер почалися масштабні степові пожежі, які знищують будинки й спричиняють перебої з електрикою та водою.
  • Місцева влада закликає жителів боротися з вогнем самотужки, використовуючи лопати, і повідомляє про евакуацію в постраждалих районах.

У російському Сибіру через ураганний вітер почалося швидке поширення ландшафтних пожеж, вогонь шириться на будинки. Місцева влада просить жителів гасити вогонь лопатами.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що відбувається у Сибіру

Вогонь у суботу, 5 квітня, зайшов на територію кількох районів, згоріли житлові будинки в кількох селах, найбільш постраждав Усть-Абаканський район, борються з вогнем – Бейський район, сам Абакан, Чорногорськ, Саяногорськ.

За даними росЗМІ, у Мінусинську влада закликала евакуюватися жителів одного з мікрорайонів. Повідомляють про "тотальний жах" у селі Заїмка, загоряння оточує населений пункт, водночас люди просять про допомогу.

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Своєю чергою голова Калінінської сільради Усть-Абаканського району республіки Іван Сажин закликав усіх, хто може допомогти, брати лопати й мітли та боротися з пожежею.

З регіонів надходять повідомлення про перебої з електрикою та водою. У Красноярську та на трасі в аеропорт виникла "вогняна стіна".. Про масові відключення також повідомляють жителі Кузбасу та Алтайського краю.

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Згідно з оприлюдненою інформацією, штормовий вітер призвів до масових відключень електроенергії в шести районах Кузбасу, п'яти районах Алтайського краю, а також у Хакасії.