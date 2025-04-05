Сибір охопили степові пожежі: вогонь перекидається на будинки, є перебої зі світлом та водою

У російському Сибіру через ураганний вітер почалося швидке поширення ландшафтних пожеж, вогонь шириться на будинки. Місцева влада просить жителів гасити вогонь лопатами.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що відбувається у Сибіру

Вогонь у суботу, 5 квітня, зайшов на територію кількох районів, згоріли житлові будинки в кількох селах, найбільш постраждав Усть-Абаканський район, борються з вогнем – Бейський район, сам Абакан, Чорногорськ, Саяногорськ.

За даними росЗМІ, у Мінусинську влада закликала евакуюватися жителів одного з мікрорайонів. Повідомляють про "тотальний жах" у селі Заїмка, загоряння оточує населений пункт, водночас люди просять про допомогу.

У Росії масові пожежі: дивіться відео

Своєю чергою голова Калінінської сільради Усть-Абаканського району республіки Іван Сажин закликав усіх, хто може допомогти, брати лопати й мітли та боротися з пожежею.

З регіонів надходять повідомлення про перебої з електрикою та водою. У Красноярську та на трасі в аеропорт виникла "вогняна стіна".. Про масові відключення також повідомляють жителі Кузбасу та Алтайського краю.

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Згідно з оприлюдненою інформацією, штормовий вітер призвів до масових відключень електроенергії в шести районах Кузбасу, п'яти районах Алтайського краю, а також у Хакасії.