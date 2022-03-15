Пожежу в багатоповерхівці у Святошинському районі локалізували: врятовано 46 людей

Рятувальникам вдалось локалізувати пожежу в багатоповерхівці у Святошинському районі столиці. ДСНС вдалось врятувати 46 людей.

Таку інформацію повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій о 9:50 ранку 15 березня. На жаль, двоє людей загинули.

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Через обстріл ворога у шістнадцятиповерховому житловому будинку Святошинського району Києва виникла масштабна пожежа. До гасіння ДСНС залучили 88 пожежників, а також 18 одиниць відповідної техніки.

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