Пожежу в багатоповерхівці у Святошинському районі локалізували: врятовано 46 людей
15 березня 2022 , 11:00Читать новость на русском
Джерело:пресслужба ДСНС
Рятувальникам вдалось локалізувати пожежу в багатоповерхівці у Святошинському районі столиці. ДСНС вдалось врятувати 46 людей.
Таку інформацію повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій о 9:50 ранку 15 березня. На жаль, двоє людей загинули.
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Через обстріл ворога у шістнадцятиповерховому житловому будинку Святошинського району Києва виникла масштабна пожежа. До гасіння ДСНС залучили 88 пожежників, а також 18 одиниць відповідної техніки.
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