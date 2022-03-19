Пожежу на ринку "Барабашово" в Харкові загасили: збитки поки навіть не рахують

У Харкові загасили пожежу на ринку "Барабашово". Збитки через займання ще не рахуватимуть.

Пожежа тривала два дні, адже сталася вона 17 березня, а загасили її тільки 19 березня. Проте локальні займання все ще бувають.

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Пожежу загасили, бувають локальні займання, тож ведеться цілодобове чергування, щоб виявляти їх та гасити,

– мовиться в повідомленні.

"Збитки будемо встановлювати після того, як буде виключена будь-яка можливість повторних займань", – зазначив речник ринку.

Що відомо про пожежу на "Барабашово"

Окупанти обстріляли ринок із системи залпового вогню "Град". Раптово на території сталася пожежа, що охопила приблизно 7 гектарів.

Та орки на цьому не зупинилися. Під час гасіння пожежі вони повторно обстріляли ринок. Внаслідок авіаудару постраждали 2 рятувальники, один з них згодом помер.

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