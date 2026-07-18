Вигоріли просто дощенту: велетенську пожежу на складах Wildberries під Москвою видно з космосу

Уночі дрони атакували найбільший логістичний хаб компанії Wildberries, розташований в Електросталі під Москвою. Там спалахнула така пожежа, що її видно навіть із космосу.

Полум'я охопило складський комплекс площею 188 тисяч квадратних метрів.

Які наслідки дронової атаки на склад Wildberries під Москвою?

З'явилися супутникові знімки, які підтверджують масштаб пожежі на складах компанії в Електросталі. Їх опублікував телеграм-канал Exilenova+.

Wildberries під Москвою з космосу / Фото телеграм-канал Exilenova+

Wildberries під Москвою з космосу / Фото телеграм-канал Exilenova+

Що залишилося від складу з товарами під Москвою: дивіться відео

Безуспішні спроби приборкати полум'я водою з гелікоптерів: дивіться відео

Пожежу на складах Wildberries видно навіть з літака: дивіться відео

Як гарно палають склади Wildberries в Електросталі: дивіться відео

Росіяни даремно намагаються загасити логістичний хаб: дивіться відео

Склади Wildberries в Електросталі згоріли вщент: дивіться відео

До слова, також був уражений склад Wildberries у Котовську в Тамбовській області. Це об'єкт площею близько 108 тисяч квадратних метрів.

Загалом пожежі на логістичних комплексах у Підмосков'ї та Тамбовській області могли завдати маркетплейсу Wildberries і його продавцям збитків на понад 100 мільярдів рублів. Таку оцінку оприлюднили журналісти "Важных историй".

Росіяни горюють за втраченими товарами / Скриншоти з мережі

Крім того, варто зазначити, що компенсації власники товарів, які згоріли на складі, не отримають. Ще тиждень тому компанія змінила правила нарахування збитків клієнтам. Згідно з нововведеннями, Wildberries не буде відшкодовувати збитки за товари, знищені або пошкоджені через удари безпілотників, вибухи чи інші наслідки бойових дій.

Поправка, яка залишає росіян без виплат за втрачені товари / Скриншот

Зауважимо, що кінцевим бенефіціаром Wildberries є представники з адміністрації президента Росії – її керівник Антон Вайно і його перший заступник Олексій Громов.