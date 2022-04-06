Пожежу на заводі на Дніпропетровщині після російських обстрілів загасили

Окупанти вночі 6 квітня обстріляли Дніпропетровщину, через що виникла пожежа на заводі. Займання вже погасили.

Так, російська ракета прилетіла в завод у Синельниківському районі. Рятувальники боролись з вогнем понад 8 годин.

До речі Ворог з повітря атакував Дніпропетровщину: зруйнована нафтобаза

Чи є жертви

Ще одну ракету запустили у нафтобазу. На щастя, загиблих чи постраждалих немає.

Голова обласної ради Микола Лукашук констатує, що ворог підступно та цинічно б'є по цивільних об'єктах. Туди, де немає військових.

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