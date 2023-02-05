Скандальна позиція МОК: як Лукашенко використовує спорт у своїх цілях

Позиція Міжнародного олімпійського комітету щодо можливого допуску росіян та білорусів до міжнародних змагань є неоднозначною. Білоруських спортсменів можна допустити, але лише за однієї умови.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко. За його словами, диктатор Алєксандр Лукашенко має особливий пієтет до спорту. Він розглядає його з точки зору демонстрації власної сили та можливостей, а також для закріплення власного авторитарного іміджу.

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Чи варто допускати білорусів до міжнародних змагань

Як наголосив Латушко, у цьому питанні він орієнтується ще й на те, що білоруси – не росіяни. Тому ставлення має бути до них дещо іншим. Так само багато білоруських спортсменів заявили про свою громадянську позицію під час протестів у 2020 році. Після цього багато кого ув'язнили, а деякі були змушені емігрувати.

На його думку, не варто допускати до міжнародних змагань білоруських спортсменів, які підтримують війну або ніяк чітко про неї не висловилися. Має бути чітка антивійськова позиція та прагнення перемоги України.

Не можна дозволити Росії та режиму Лукашенка використовувати спорт в пропагандистських цілях. Але не можна забувати про спортсменів, які висловилися проти війни,

– вважає Латушко.

Латушко припустив, чи варто допускати білоруських спортсменів до міжнародних змагань: дивіться відео

Скандальна позиція МОК