Тоді Трамп буде на нашому боці: політолог сказав, як Україні вплинути на президента США

Президент США Дональд Трамп зараз прихильніше висловлюється щодо України та президента Володимира Зеленського. Але не варто стверджувати, що він назавжди змінив позицію і тепер повністю підтримує нашу державу.

Політолог Олег Лісний розповів 24 Каналу, що Трамп може по-різному висловлюватися на одну й ту саму тему багато разів. Фактично на його позицію щодо війни в Україні суттєво впливає одна річ.

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Як Україні вплинути на Трампа?

За словами Лісного, головний нюанс, на який звертає увагу Трамп – ситуація на полі бою. Він банально буде на боці того, хто перемагає.

Нам важливо робити своє. І, звісно, працювати з американською стороною. Іншого варіанту немає. Нам важливо продавати свій успіх на полі бою. І в такий спосіб ми спонукаємо його бути лояльнішим до нашої держави, що впливає на продаж Україні зброї,

– сказав Лісний.

Сполучені Штати також можуть сильно допомогти з посиленням обмежень проти Росії та її партнерів. Однак, на жаль, вже давно майже нічого не чутно про законопроєкт щодо вторинних санкцій проти тих країн, які купують нафту в Росії та загалом допомагають ворогу.

Позиція Трампа щодо війни в Україні змінюється: дивіться відео 24 Каналу