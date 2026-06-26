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24 Канал Новини світу Тоді Трамп буде на нашому боці: політолог сказав, як Україні вплинути на президента США
26 червня, 04:38
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Тоді Трамп буде на нашому боці: політолог сказав, як Україні вплинути на президента США

Петро Синєокий

Президент США Дональд Трамп зараз прихильніше висловлюється щодо України та президента Володимира Зеленського. Але не варто стверджувати, що він назавжди змінив позицію і тепер повністю підтримує нашу державу.

Політолог Олег Лісний розповів 24 Каналу, що Трамп може по-різному висловлюватися на одну й ту саму тему багато разів. Фактично на його позицію щодо війни в Україні суттєво впливає одна річ.

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Як Україні вплинути на Трампа?

За словами Лісного, головний нюанс, на який звертає увагу Трамп – ситуація на полі бою. Він банально буде на боці того, хто перемагає.

Нам важливо робити своє. І, звісно, працювати з американською стороною. Іншого варіанту немає. Нам важливо продавати свій успіх на полі бою. І в такий спосіб ми спонукаємо його бути лояльнішим до нашої держави, що впливає на продаж Україні зброї,
– сказав Лісний.

Сполучені Штати також можуть сильно допомогти з посиленням обмежень проти Росії та її партнерів. Однак, на жаль, вже давно майже нічого не чутно про законопроєкт щодо вторинних санкцій проти тих країн, які купують нафту в Росії та загалом допомагають ворогу.

Позиція Трампа щодо війни в Україні змінюється: дивіться відео 24 Каналу

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Дональд Трамп