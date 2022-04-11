Позиції України на переговорах з РФ залежатимуть від успіхів на фронті, – Подоляк

Член української делегації Михайло Подоляк наголосив, що Україна на переговорах із Росією робитиме все, щоб припинити війну, але обов’язково – з урахуванням своїх інтересів.

Окрім того, Україна намагатимуться отримати надійні гарантії щодо недопущення подібних війн у майбутньому. Про це заявив радник керівника ОП Михайло Подоляк в інтерв’ю одному з телеканалів.

До теми Це питання відповідальності кожної країни-гаранта, а не просто підписаний папір, – Подоляк

За його словами, у Стамбульському комюніке чітко прописана позиція України. Вона незмінна.

Ми хочемо отримати формульне рішення: і можливості припинення війни, і недопущення подібних війн у майбутньому. Тому що ця ситуація показала, що Україна залишилася наодинці з експансіоністською імперією, яка вкладає багато грошей у воєнні технології,

– наголосив Подоляк.

Він вважає, що якщо ця ситуація залишиться більш-менш у тому вигляді, в якому є зараз, то через рік – два Росія знову полізе на чиюсь територію.

Чому переговори важливі

Михайло Подоляк каже, що навіть тоді, коли агресор продовжує атакувати українські міста, треба вести переговори.

"Адже наша держава має залучити всі інструменти для припинення війни на своїх умовах і з найменшими втратами на своїх умовах і з найменшими втратами серед цивільного населення", – сказав він.

Водночас радник керівника ОП запевнив, що для України непорушними залишаються питання, які стосуються територіальної цілісності та суверенітету.

Мета України – це не двосторонній мирний договір із Росією, яка його не виконуватиме, а багатосторонні гарантії безпеки, що унеможливлюють повторення подібної війни проти нашої держави,

– заявив Подоляк.

Член української делегації додав, що вони хочуть мати конкретну формулу, що за столом переговорів сидить Україна, сидить країна-агресор – РФ, а поруч – країни, які гарантуватимуть взяті на себе Росією зобов’язання про ненапад перед Україною.

Подоляк додав, що Росія зараз концентрується на східному напрямку – Харківському, Донецькому, Луганському, щоб довести світові, що вона все ж таки вміє воювати. Проте українська армія готова дати бій окупантам.

Переговори залежатимуть від успіхів на фронті

За його словами, після переваг на полі бою наші позиції в переговорній групі будуть суттєво посилені і, звичайно, ми отримаємо те, що потрібно Україні.

Переговорна група точно не буде працювати всупереч тому, що відбуватиметься на полях битви. І точно не проти того, як бачить всю ситуацію Зеленський,

– сказав радник керівника ОП.

Тому найближчими тижнями варто чекати, як розгортатиметься ситуація на сході України.

До слова, Росія зазнає шалених втрат через вторгнення в Україну. Михайло Подоляк зазначив, що РФ не дуже адекватно сприймає світ і не розуміє, що зараз відбувається. Натомість Зеленський хоче отримати домовленості та, при цьому, не втратити людей.

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