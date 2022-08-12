Позиції ЗСУ ворог атакував 8 разів гелікоптерами й 4 – авіацією: ситуація на Півдні

Російські окупанти намагались атакувати українські позиції. Вороги застосовували гелікоптери та авіацію, адже обмежені в просуванні суходолом.

Відповідну інформацію оперативне командування "Південь" повідомило про 11 серпня. Також росія втратила понад дві ескадрильї новітніх Су-35 і тепер планує залучати застарілі літаки.

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Вороги намагались атакувати ЗСУ

Оперативне командування "Південь" повідомило, що обстановка в південній операційній зоні стабільно напружена, але під контролем Сил оборони.

російські окупанти 11 серпня продовжували везти бойові дії по займаному рубежу оборони без суттєвих змін у складі та положенні.

Обмежений в просуванні суходолом, ворог застосовує армійську авіацію та ракетно-артилерійське озброєння для демонстрації сили вздовж лінії зіткнення,

– пояснило ОК "Південь".

Також там додали, що російські окупанти в напрямку позицій ЗСУ та деокупованих населених пунктів завдали:

8 ударів гелікоптерами;

а також 4 удари штурмовою авіацією.

Наших втрат немає. Однак унаслідок удару реактивної системи залпового вогню "Смерч" по Березнегуватому, що на Миколаївщині, поранений місцевий житель.

Ситуація на Півдні 11 серпня: коротко

Авіація ЗСУ вдарила по окупантах двічі. Зокрема, по опорному пункту ворога біля Андріївки, а також по скупченню ворожої сил і техніки біля Брускинського.

Українські ракетно-артилерійські підрозділи знищили 19 окупантів, 4 одиниці броньованої та автомобільної техніки, а також один склад боєприпасів в Бериславському районі Херсонщини.

На жаль, у Чорному морі досі перебуваю кораблі ворога з 16 ракетами типу "Калібр". Тож оперативне командування "Південь" закликало людей реагувати на сигнали повітряної тривоги, діяти оперативно та чітко. Мешканців Миколаївщини, Херсонщини й півдня Дніпропетровщини попросили бути уважними через ризик атаки ворога.

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