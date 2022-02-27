Позначена літерою V: українські військові розшукують колону ворожої техніки із терористами

Українські військові розшукують колону ворожої техніки, що позначена літерою V. Це особливо небезпечні терористи, які прибули в Україну зі спецзавданням.

За даними МВС, техніка окупантів рухається в бік Києва. Усіх, хто побачить ворожу колону, просять негайно повідомити про неї українським військовим або за змогою завадити її подальшому руху.

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"Звертаємося до всіх громадян Київської області та Києва! Усім, хто бачив, зафіксував, знає місцезнаходження цієї колони, терміново надати дані українським захисникам або за можливості не дозволити її подальшому переміщенню. Це вкрай важливо!" – наголошують у міністерстві.

Повідомити про техніку окупантів можна в офіційному чатботі в телеграмі. МВС зазначає, що цей бот надійний, він отримує та передає інформацію на відповідні штаби реагування. Надсилати інформацію про переміщення ворожої колони можна також в особисті повідомлення телеграм-акаунту @stop_russian_war.

Техніка окупантів позначена буквою V / Фото з телеграму МВС

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