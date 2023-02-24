Познайомився з новими звірятами: міністр оборони Резніков показав фото перших Leopard в Україні

Міністр оборони України Олексій Резніков показав фото перших танків Leopard, які вже прибули в Україну.

Про це він повідомив у Facebook.

До теми Моравецький анонсував передачу Україні ще 60 пострадянських танків

Познайомився з новими звірятами в нашому українському військовому зоопарку – 4 Leopard2A4! Ми з нетерпінням чекаємо, що зможемо прийняти більше з них. Харчування та дозвілля будуть забезпечені,

– написав Резніков.

Міністр оборони України подякував польським друзям – президенту Анджею Дуді, міністру національної оборони Польщі Маріушу Блащаку та всьому польському народові.

На фотографіях біля перших західних танків стоять прем’єр-міністр Денис Шмигаль, прем'єр Польщі Матеуш Моравецький, міністр оборони Олексій Резніков, а також екіпажі танків.

Резніков ознайомився з новими танками / Фейсбук Олексія Резнікова

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький сьогодні під час візиту до Києва повідомив, що перші 4 танки Leopard вже в Україні, а найближчим часом буде доставлено інші "Леопарди" та 60 танків PT-91 Twardy.