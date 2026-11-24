Україна розраховує на додаткові винищувачі, ракети для протиповітряної оборони та безпілотні системи від міжнародних партнерів. Про ці потреби говорили під час 72-ї щорічної сесії Парламентської асамблеї НАТО в Берліні, де виступив міністр оборони України Євген Хмара.

Крім того, під час зустрічей міністр підписав угоду з Німеччиною про створення спільного виробництва розвідувальних безпілотників для Сил оборони.

Україні потрібні ще 40 винищувачів

Під час виступу Євген Хмара окреслив потребу України в додаткових 40 бойових літаках. Мовиться про F-16, шведські Gripen і французькі Rafale, а також додаткові винищувачі Mirage. Ці потреби раніше визначив президент Володимир Зеленський.

Окрім винищувачів, нам потрібна повна авіаційна екосистема: пілоти, озброєння та обслуговування,

– зазначив міністр.

Він також розповів партнерам про результати роботи Сил оборони із протидії російським повітряним атакам. За його словами, українські військові не лише перехоплюють повітряні цілі, а й знищують засоби, які Росія використовує для ракетних ударів по українських містах.

"Проти балістики ми діємо асиметрично. Знищуємо ворожі пускові установки. За останні декілька місяців Сили оборони уразили 16 "Іскандерів" та С-400", – повідомив Євген Хмара.

Міністр оборони в Німеччині / Фото з його соцмереж

Якої допомоги Україна потребує для захисту неба

Міністр назвав три основні напрями, за якими Україна потребує підтримки партнерів: протиповітряна оборона, посилення авіаційних спроможностей і розвиток безпілотних систем.

Він також закликав союзників передати Україні ракети-перехоплювачі для ППО з наявних запасів. Україна, зі свого боку, готова компенсувати ці поставки новими ракетами в межах уже укладених контрактів.

Також Сили оборони потребують додаткових безпілотників різних типів. Серед запитів – FPV-дрони, апарати середньої та великої дальності, засоби перехоплення реактивних "Шахедів" і наземні роботизовані комплекси.

Україна пропонує партнерам спільне виробництво зброї

Окремим напрямом співпраці міністр назвав спільне виробництво озброєння. За його словами, Україна вже запустила 11 таких проєктів, а одним із пріоритетів на 2027 рік стане їх масштабування.

"Україна має бойовий досвід та технології, партнери – виробничі лінії та інвестиційні спроможності. Об’єднавши це, ми зможемо швидше створювати ефективну зброю в достатній кількості, аби зміцнювати наші армії", – підсумував Євген Хмара.